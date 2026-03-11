Украина теперь имеет "карты", это поняли все, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что обращение США именно к Украине с просьбой помочь на Ближнем Востоке говорит о том, что у Киева "есть карты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.
В ходе беседы ведущий отметил, что США обратились за помощью на Ближнем Востоке именно к Украине, а не к Франции или Германии. Более того, Вашингтон отклонил предложение использовать британский авианосец.
По этой причине Робертсон спросил у Зеленского, что он чувствует.
"Хорошее чувство. Сейчас это благодаря нашим солдатам - замечательным, замечательным людям, и множеству разных производств, которые мы развивали с самого начала войны. Теперь у нас высокий уровень", - ответил президент.
На уточняющий вопрос, есть ли теперь у Украины "карты", глава государства сказал, что они и раньше были, просто Киев их не показывал.
"Думаю, да... У нас было, как у хорошего игрока. Можно иметь хорошие карты, но важно не показывать всем, что они есть. Думаю, год назад (карты - ред.) у нас тоже были, но мы их не показывали. Но теперь все понимают, что они есть", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, что 28 февраля 2025 года между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским произошла ссора в Белом доме.
"Вы теперь не в правильной позиции, не очень выгодной с самого начала войны. Вы - не в надлежащих условиях. У вас нет на руках нужных карт", - говорил тогда президент США.
В течение 2025 и в начале 2026 года Трамп неоднократно повторял, что Зеленского нет "реальных карт" на переговорах. Он утверждает что у него есть только он.
Таким образом, США пытались давить на Украину, чтобы Киев согласился фактически на любое мирное соглашение.
Однако 28 февраля 2026 года, США совместно и Израилем начали операцию против Ирана, на что в ответ стали прилетать иранские "Шахеды" и ракеты. Для нейтрализации дронов страны стали использовать дорогостоящие ракеты, а сбитие не всегда было успешным.
По этой причине США обратились к Украине с просьбой помочь, и Киев уже отправил специалистов на Ближний Восток.