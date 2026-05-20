Украина и Венгрия начали экспертные консультации, - Сибига

11:48 20.05.2026 Ср
2 мин
Глава МИД заявил об импульсе для улучшения отношений
aimg Татьяна Степанова
Украина и Венгрия начали экспертные консультации, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украина и Венгрия начали двусторонние переговоры на уровне экспертов. Главными темами обсуждения стали улучшение соседских отношений, обеспечение прав национальных меньшинств и интеграция Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.

Как сообщил Сибига, сегодня утром он вместе с главой МИД Венгрии Анитой Орбан и вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарасом Качкой начал украинско-венгерские консультации на уровне экспертов.

"В своей вступительной речи я сосредоточился на трех ключевых вопросах: двусторонних отношениях, правах национальных меньшинств и вступлении Украины в ЕС. Нас объединяет стремление решать проблемы и преодолевать вызовы", - рассказал министр.

Он также отметил, что Украина стремится открыть новую, взаимовыгодную страницу в наших двусторонних отношениях, основанную на доверии.

"Сейчас мы имеем необходимый импульс для достижения этого. Мы ценим четкое осуждение Венгрией недавних российских ударов, в частности тех, что были нанесены по Закарпатью. Наши народы заслуживают быть хорошими соседями и работать вместе ради общего мирного и европейского будущего", - добавил Сибига.

Отдельно он отметил, что Украина серьезно относится к правам национальных меньшинств и остается преданной их обеспечению в соответствии с европейскими стандартами.

"Мы понимаем, что этот вопрос имеет фундаментальное значение", - подчеркнул глава МИД.

Он также предложил рассматривать вступление Украины в ЕС как стратегический интерес для Венгрии, возможность укрепить венгерское национальное единство и лучший способ гарантировать права венгерского меньшинства.

Сибига подчеркнул, что пришло время заложить прочную основу для открытия первого переговорного кластера по вступлению в ЕС уже в этом мае, а еще пяти - в июне.

"Вместе с моим венгерским коллегой мы разделяем общую цель: воспользоваться этим моментом и достичь ощутимых результатов. Надеюсь, что сегодняшние консультации будут конструктивными и продемонстрируют готовность Украины и Венгрии оставить позади вызовы прошлого и формировать наше общее будущее", - добавил министр.

Переговоры Украины и Венгрии

Напомним, ранее глава МИД Украины Андрей Сибига провел переговоры с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан и объявил о готовности открыть новую страницу в отношениях двух стран.

Тем временем премьер Венгрии Петер Мадьяр сообщил о старте технических переговоров с Украиной по защите языковых, образовательных и культурных прав венгерской общины на Закарпатье.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о реальных шансах наладить отношения с Венгрией. МИД двух стран готовится к двусторонним консультациям.

