Україна та США не підпишуть угоду про надра цього тижня: Марченко назвав причину

Угода про надра

Нагадаємо, Україна та США вже кілька місяців обговорюють угоду про корисні копалини. У її рамках планується створити інвестиційний фонд. Він буде наповнюватися за рахунок продажу українських корисних копалин.

18 квітня Україна та США підписали меморандум щодо угоди про українські корисні копалини. Документ засвідчує, зокрема, намір фіналізувати й укласти договір.

Нещодавно президент США Дональд Трамп допускав, що Україна і США можуть підписати таку угоду вже 24 квітня.

Сьогодні міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США хочуть швидко підписати з Україною угоду про корисні копалини. Технічні переговори між країнами тривають.

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