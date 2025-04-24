Украина и США не подпишут соглашение о недрах на этой неделе: Марченко назвал причину

Соглашение о недрах

Напомним, Украина и США уже несколько месяцев обсуждают соглашение о полезных ископаемых. В его рамках планируется создать инвестиционный фонд. Он будет наполняться за счет продажи украинских полезных ископаемых.

18 апреля Украина и США подписали меморандум о соглашении об украинских полезных ископаемых. Документ удостоверяет, в частности, намерение финализировать и заключить договор.

Недавно президент США Дональд Трамп допускал, что Украина и США могут подписать такое соглашение уже 24 апреля.

Сегодня министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США хотят быстро подписать с Украиной соглашение о полезных ископаемых. Технические переговоры между странами продолжаются.

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