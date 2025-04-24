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Украина и США не подпишут соглашение о недрах на этой неделе: Марченко назвал причину

Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и США достигли прогресса по соглашению о добыче полезных ископаемых, но на этой неделе соглашение не будет заключено.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Был достигнут прогресс, и сейчас наши команды работают очень тесно вместе. Есть еще некоторые вопросы, которые мы обсуждаем", - сказал Марченко.

По его словам, министр финансов США Скотт Бессент хочет, чтобы вопрос замороженных российских активов стал частью более широких дискуссий.

 

Соглашение о недрах

Напомним, Украина и США уже несколько месяцев обсуждают соглашение о полезных ископаемых. В его рамках планируется создать инвестиционный фонд. Он будет наполняться за счет продажи украинских полезных ископаемых.

18 апреля Украина и США подписали меморандум о соглашении об украинских полезных ископаемых. Документ удостоверяет, в частности, намерение финализировать и заключить договор.

Недавно президент США Дональд Трамп допускал, что Украина и США могут подписать такое соглашение уже 24 апреля.

Сегодня министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США хотят быстро подписать с Украиной соглашение о полезных ископаемых. Технические переговоры между странами продолжаются.

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