Україна підписала з США меморандум: інвестиції в копалини та відбудову вже на горизонті

Україна та США підписали меморандум щодо угоди про українські корисні копалини. Документ засвідчує, зокрема, намір фіналізувати й укласти договір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першої віце-прем'єрки, міністерки економіки Юлії Свириденко.

"Сьогодні зробили крок до спільної зі США Угоди про економічне партнерство. Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам", - йдеться в заяві чиновниці.

Також Свириденко заявила, що українська сторона готує створення Фонду інвестицій у відбудову України.

"Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів - саме з такою метою команди працюють над документом", - йдеться в публікації чиновниці в мережі.

Свириденко акцентувала на важливості того, то "ми підтверджуємо нашими домовленостями прагнення Американського народу інвестувати разом з Українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну".

"Попереду - фіналізація тексту Угоди та її підписання. А далі - ратифікація парламентами", - зазначила глава Мінекономіки України.

Також Свириденко висловила вдячність "нашим технічним командам - український та американській - за професійну, конструктивну та швидку роботу".

Угода між Україною та США щодо корисних копалин

Нагадаємо, 17 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і США можуть уже сьогодні підписати меморандум про наміри в рамках угоди про корисні копалини. Глава держави також додав, що над самою угодою ще триває робота з боку юристів.

Також українським президент звернув увагу, що переговори стосовно угоди між двома країнами у четвер тривали в онлайн-форматі

Додамо, минулого тижня делегація від Києва їздила до Вашингтона для обговорення угоди про надра.

Як розповідала глава Мінекономіки України Юлія Свириденко, сторони змогли досягти тоді значного прогресу.

Додамо, 17 квітня президент США Дональд Трамп заявив про очікування, що підписання угоди про мінерали з Україною відбудеться 24 квітня.