США хочуть підписати з Україною угоду про надра якомога швидше, - Бессент
США хочуть швидко підписати з Україною угоду про корисні копалини. Технічні переговори між країнами тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.
Як зазначили у відомстві, міністр фінансів Скотт Бессент провів зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і міністром фінансів України Сергієм Марченком.
"Міністр Бессент підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету України і наголосив на прихильності Сполучених Штатів забезпеченню міцного, довготривалого миру для народу України і Росії", - уточнили в Мінфіні США.
Також американський міністр звернув увагу українських урядовців на переваги економічного партнерства між народом США та України і зазначив, що між двома сторонами тривають високопродуктивні технічні переговори.
"Секретар Бессент наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення технічних переговорів і підписання угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною", - додали у відомстві.
Угода про надра
Нагадаємо, Україна і США вже кілька місяців обговорюють угоду про надра. У її рамках планується створити інвестиційний фонд. Він буде наповнюватися за рахунок продажу українських корисних копалин.
Нещодавно президент США Дональд Трамп допускав, що Україна і США можуть підписати таку угоду вже 26 квітня. При цьому українська сторона не підтверджувала такої інформації.
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