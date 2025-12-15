Україна та США до кінця дня можуть досягти угоди, яка наблизить мир, - Умєров

За його словами, українсько-американські переговори, що тривали протягом останніх двох днів, були конструктивними та продуктивними, а сторонам вдалося досягти реальних результатів.

"Ми сподіваємося, що до кінця дня ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру. Зараз у ЗМІ багато шуму та анонімних спекуляцій. Будь ласка, не піддавайтеся чуткам та провокаціям", - заявив Умєров.

Умєров наголосив, що американська делегація на чолі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером працює конструктивно з метою допомогти Україні знайти шлях до тривалої мирної угоди.

"Українська команда надзвичайно вдячна президенту Трампу та його команді за всі зусилля, які вони докладають", - пише Умєров.