Кислиця про переговори зі США: спотворювати підхід американців несправедливо

Американська переговорна команда докладає зусиль, часу і ресурсів для встановлення миру в Україні. Спотворювати їхній підхід несправедливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислицю в соцмережі X та журналіста Axios Барака Равіда у соцмережі X.

Він наголосив, що важливо, щоб США залишалися повністю залученими до мирного процесу і намагалися визначити кроки, які можуть призвести до справедливого і стійкого припинення війни. "Несправедливо спотворювати підхід американської команди, яка вкладає час, зусилля і ресурси у встановлення миру. Кожна сторона уважно прислухається до іншої. Позиція України дуже ясна. Анонімні джерела невірні", - додав Кислиця. Як пройшли переговори Неназваний американський чиновник розповів Равіду, що переговори між Зеленським та американськими чиновниками "пройшли продуктивно".