Украина и США до конца дня могут достичь соглашения, которое приблизит мир, - Умеров

Между Украиной и Соединенными Штатами Америки сейчас есть ощутимый прогресс в переговорах о путях достижения мира.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в Twitter.
По его словам, украинско-американские переговоры, продолжавшиеся в течение последних двух дней, были конструктивными и продуктивными, а сторонам удалось достичь реальных результатов.
"Мы надеемся, что до конца дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру. Сейчас в СМИ много шума и анонимных спекуляций. Пожалуйста, не поддавайтесь слухам и провокациям", - заявил Умеров.
Умеров отметил, что американская делегация во главе со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером работает конструктивно с целью помочь Украине найти путь к длительному мирному соглашению.
"Украинская команда очень благодарна президенту Трампу и его команде за все усилия, которые они прилагают", - пишет Умеров.
Напомним, 14 и 15 декабря в Берлине президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Как сообщает The Wall Street Journal, во время встречи 14 декабря Уиткофф и Кушнер не демонстрировали готовности к компромиссам с Зеленским. По данным издания, они оказывали давление на украинского президента, настаивая на скорейшем заключении мирного соглашения, которое в Вашингтоне хотели бы видеть уже до конца года.
Газета отмечает, что переговоры фактически переросли в "перетягивание каната", а главным камнем преткновения стал территориальный вопрос. Украина, по информации журналистов, отказывается соглашаться на требования США по выводу украинских войск из Донецкой области.
В то же время агентство AFP сообщает, что американская сторона во время переговоров прямо настаивала на отказе Украины от Донбасса. Зеленский, в свою очередь, не принимает такой вариант и настаивает, чтобы прекращение огня происходило без каких-либо территориальных уступок.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что справедливый мир для Украины возможен только без потери территорий. По его словам, стороны должны прекратить огонь и перейти к переговорам, тогда как любой другой формат является для Украины неприемлемым.
В то же время, первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что американская переговорная команда прилагает усилия, время и ресурсы для установления мира в Украине.