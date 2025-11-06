Україна та Швеція працюють над пришвидшенням постачання Gripen, - Шмигаль
Україна та Швеція продовжують роботу над пришвидшенням постачанням українським Повітряним силам винищувачів Gripen.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.
Шмигаль нагадав, що у жовтні президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали домовленості, які відкривають шлях до передачі Україні винищувачів Gripen.
Сьогодні під час візиту у Швецію український міністр відвідав офіс компанії Saab, яка виробляє Gripen. Обговорили з керівництвом концерну можливі напрями технічного співробітництва та подальші кроки постачання літаків в Україну.
Шмигаль зазначив, що сучасні літаки Gripen суттєво посилять бойові спроможності Повітряних сил ЗСУ та сприятимуть реалізації Дорожньої карти розвитку авіації за стандартами НАТО.
"Продовжуємо працювати над пришвидшенням процесу їх передачі та інтеграції в ПС ЗС України, щоб вже наступного року літаки Gripen стали на захист українського неба", - наголосив глава Міноборони.
Фото: Шмигаль відвідав офіс компанії Saab, яка виробляє Gripen (t.me/Denys_Smyhal)
Gripen для України
Нагадаємо, Швеція продасть Україні 120-150 сучасних винищувачів Saab JAS 39 Gripen E - їх виробництво вже почалося. Загалом на це буде потрібно близько 10-15 років.
Шведський прем'єр Ульф Крістерссон наголосив, що Швеція та Україна вже підписали меморандум про наміри. Така кількість винищувачів у два рази перевищить найбільший на сьогодні обсяг продажів Швеції.
Під час візиту до Швеції український президент Володимир Зеленський наголосив, що шведські винищувачі є одними з найкращих у світі.
У жовтні цього року стало відомо, що Україна отримає від Швеції перші винищувачі Gripen протягом трьох років.