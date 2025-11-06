Украина и Швеция работают над ускорением поставок Gripen, - Шмыгаль
Украина и Швеция продолжают работу над ускорением поставок украинским Воздушным силам истребителей Gripen.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
Шмыгаль напомнил, что в октябре президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали договоренности, которые открывают путь к передаче Украине истребителей Gripen.
Сегодня во время визита в Швецию украинский министр посетил офис компании Saab, которая производит Gripen. Обсудили с руководством концерна возможные направления технического сотрудничества и дальнейшие шаги поставки самолетов в Украину.
Шмыгаль отметил, что современные самолеты Gripen существенно усилят боевые возможности Воздушных сил ВСУ и будут способствовать реализации Дорожной карты развития авиации по стандартам НАТО.
"Продолжаем работать над ускорением процесса их передачи и интеграции в ВС ВС Украины, чтобы уже в следующем году самолеты Gripen стали на защиту украинского неба", - подчеркнул глава Минобороны.
Фото: Шмыгаль посетил офис компании Saab, которая производит Gripen (t.me/Denys_Smyhal)
Gripen для Украины
Напомним, Швеция продаст Украине 120-150 современных истребителей Saab JAS 39 Gripen E - их производство уже началось. Всего на это потребуется около 10-15 лет.
Шведский премьер Ульф Кристерссон отметил, что Швеция и Украина уже подписали меморандум о намерениях. Такое количество истребителей в два раза превысит самый большой на сегодня объем продаж Швеции.
Во время визита в Швецию украинский президент Владимир Зеленский отметил, что шведские истребители являются одними из лучших в мире.
В октябре этого года стало известно, что Украина получит от Швеции первые истребители Gripen в течение трех лет.