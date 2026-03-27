Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонну співпрацю

Міністерства оборони України та Саудівської Аравії уклали важливу домовленість про оборонне співробітництво.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Зеленський розповів, що перед початком зустрічі зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом був підписаний відповідний документ.
Угода закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій і посилює міжнародну роль України як безпекового донора.
Президент зазначив, що Україна готова ділитися своєю експертизою та системою із Саудівською Аравією і співпрацювати для посилення захисту життів.
"Уже пʼятий рік українці борються проти таких самих терористичних ударів балістикою і дронами, яких зараз іранський режим завдає по Близькому Сходу та регіону Затоки. І Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна. Ця співпраця може бути взаємовигідною", - наголосив він.
Також обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки загалом, допомогу іранському режиму з боку Росії, ситуацію на паливних ринках і можливу енергетичну співпрацю.
Зеленський прибув у регіон, прагнучи запропонувати досвід України в галузі боротьби з дронами в обмін на підтримку у сфері оборони.
Тиждень тому Зеленський говорив, що Україна веде переговори з країнами Близького Сходу щодо оборонних угод і паралельно пропонує США так звану drone deal.
Окрім того, наразі в Катарі, ОАЕ, Саудівській Аравії, Кувейті та Йорданії перебувають 228 українських військових експертів.
Сьогодні Зеленський зустрівся з українськими військовими експертами, які вже понад тиждень працюють у Саудівській Аравії.
Військові доповіли президенту про перші результати роботи команди та висновки як на операційному, так і на більш широкому рівні.