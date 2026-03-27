Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонну співпрацю

Угода з Саудівською Аравією

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський несподівано відвідав регіон Перської затоки. Київ готується підписати угоду з Саудівською Аравією.

Зеленський прибув у регіон, прагнучи запропонувати досвід України в галузі боротьби з дронами в обмін на підтримку у сфері оборони.

Тиждень тому Зеленський говорив, що Україна веде переговори з країнами Близького Сходу щодо оборонних угод і паралельно пропонує США так звану drone deal.

Окрім того, наразі в Катарі, ОАЕ, Саудівській Аравії, Кувейті та Йорданії перебувають 228 українських військових експертів.

Сьогодні Зеленський зустрівся з українськими військовими експертами, які вже понад тиждень працюють у Саудівській Аравії.

Військові доповіли президенту про перші результати роботи команди та висновки як на операційному, так і на більш широкому рівні.