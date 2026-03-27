Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

11:11 27.03.2026 Пт
2 мин
Что предусматривает документ?
aimg Татьяна Степанова
Фото: Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве (t.me/V_Zelenskiy_official)

Министерства обороны Украины и Саудовской Аравии заключили важную договоренность об оборонном сотрудничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, что перед началом встречи с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом был подписан соответствующий документ.

Соглашение закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и усиливает международную роль Украины как донора в сфере безопасности.

Президент отметил, что Украина готова делиться своей экспертизой и системой с Саудовской Аравией и сотрудничать для усиления защиты жизней.

"Уже пятый год украинцы борются против таких же террористических ударов баллистикой и дронами, которые сейчас иранский режим наносит по Ближнему Востоку и региону Залива. И Саудовская Аравия имеет то, в чем заинтересована Украина. Это сотрудничество может быть взаимовыгодным", - подчеркнул он.

Также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива в целом, помощь иранскому режиму со стороны России, ситуацию на топливных рынках и возможное энергетическое сотрудничество.

Соглашение с Саудовской Аравией

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский неожиданно посетил регион Персидского залива. Киев готовится подписать соглашение с Саудовской Аравией.

Зеленский прибыл в регион, стремясь предложить опыт Украины в области борьбы с дронами в обмен на поддержку в сфере обороны.

Неделю назад Зеленский говорил, что Украина ведет переговоры со странами Ближнего Востока по оборонным соглашениям и параллельно предлагает США так называемую drone deal.

Кроме того, сейчас в Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Иордании находятся 228 украинских военных экспертов.

Сегодня Зеленский встретился с украинскими военными экспертами, которые уже более недели работают в Саудовской Аравии.

Военные доложили президенту о первых результатах работы команды и выводах как на операционном, так и на более широком уровне.

Больше по теме:
Владимир ЗеленскийСаудовская Аравия