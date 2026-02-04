Україна та RTX обговорили прискорення постачання ракет для Patriot

Під час зустрічі заступника міністра оборони Сергія Боєва з делегацією RTX на чолі з виконавчою директоркою Raytheon в Україні Дженіфер Пушнер сторони обговорили максимальне збільшення темпів постачання ракет Patriot.

Для пришвидшення постачань планується використати прямі контракти та міжнародні механізми підтримки. Представники Raytheon підтвердили готовність працювати над пришвидшенням поставок.

За словами представників МОУ, системи ППО є критично важливими для захисту українських міст та енергетичної інфраструктури, особливо на тлі масованих ракетних атак Росії.

Зокрема під час однієї з останніх атак ворог застосував рекордну кількість балістичних ракет, що знову призвело до пошкоджень енергетичних об’єктів. Впоратися з балістикою можуть системи Patriot.

Окрім постачання ракет, сторони обговорили обслуговування та підтримку вже наявних систем ППО і ПРО, а також можливість переходу до глибшої промислової кооперації. Міноборони зацікавлене у створенні в Україні бази для ремонту та технічного обслуговування західного озброєння.