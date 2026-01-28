Німеччина передасть Україні нові системи ППО IRIS-T вже найближчим часом, - посол

Німеччина найближчим часом надасть Україні нові системи протиповітряної оборони IRIS-T. Це критично важлива допомога для захисту українського неба.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив в інтерв'ю "Суспільному" посол Німеччини в Україні Гайко Томс.

"На даний момент передано дев’ять систем IRIS-T, а найближчим часом очікується прибуття нових комплексів", - повідомив посол Німеччини.

Він зазначив, що забезпечення надійного ППО є критично важливим для безпеки країни, а Німеччина наразі є найбільшим партнером України у цій сфері.

"Ми робимо все, що можемо, щоб підтримати Україну", - додав Томс, наголосивши на комплексному підході - від енергетичної підтримки до постачання засобів ППО.

Раніше Німеччина передала Україні два комплекси Patriot наприкінці 2025 року та продовжує постачання боєприпасів для систем протиповітряної оборони.

Україна замовила 18 систем IRIS-T, повідомляв генеральний директор німецької компанії Diehl Defence Гельмут Раух.