Украина и RTX обсудили ускорение поставок ракет для Patriot

Иллюстративное фото: система противовоздушной обороны Patriot (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Министерство обороны Украины и американская компания RTX Raytheon обсудили ускорение поставок ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Во время встречи заместителя министра обороны Сергея Боева с делегацией RTX во главе с исполнительным директором Raytheon в Украине Дженифер Пушнер стороны обсудили максимальное увеличение темпов поставок ракет Patriot.

Для ускорения поставок планируется использовать прямые контракты и международные механизмы поддержки. Представители Raytheon подтвердили готовность работать над ускорением поставок.

По словам представителей МОУ, системы ПВО являются критически важными для защиты украинских городов и энергетической инфраструктуры, особенно на фоне массированных ракетных атак России.

В частности, во время одной из последних атак враг применил рекордное количество баллистических ракет, что снова привело к повреждениям энергетических объектов. Справиться с баллистикой могут системы Patriot.

Кроме поставки ракет, стороны обсудили обслуживание и поддержку уже имеющихся систем ПВО и ПРО, а также возможность перехода к более глубокой промышленной кооперации. Минобороны заинтересовано в создании в Украине базы для ремонта и технического обслуживания западного вооружения.

Отметим, сейчас около 75 процентов ракет для комплексов Patriot Украина получает через программу PURL - с заводов США за средства европейских партнеров. Для других систем противовоздушной обороны этот показатель еще выше - почти 90 процентов перехватчиков поступают по той же схеме.

В январе президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились о поставках Украине ракет для систем Patriot. Они обсудили эти вопросы во время встречи на форуме в Давосе, Зеленский заверил, что договорился о поставках перехватчиков баллистики PAC-3.

