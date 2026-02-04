Україна та RTX обговорили прискорення постачання ракет для Patriot
Міністерство оборони України та американська компанія RTX Raytheon обговорили прискорення постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.
Під час зустрічі заступника міністра оборони Сергія Боєва з делегацією RTX на чолі з виконавчою директоркою Raytheon в Україні Дженіфер Пушнер сторони обговорили максимальне збільшення темпів постачання ракет Patriot.
Для пришвидшення постачань планується використати прямі контракти та міжнародні механізми підтримки. Представники Raytheon підтвердили готовність працювати над пришвидшенням поставок.
За словами представників МОУ, системи ППО є критично важливими для захисту українських міст та енергетичної інфраструктури, особливо на тлі масованих ракетних атак Росії.
Зокрема під час однієї з останніх атак ворог застосував рекордну кількість балістичних ракет, що знову призвело до пошкоджень енергетичних об’єктів. Впоратися з балістикою можуть системи Patriot.
Окрім постачання ракет, сторони обговорили обслуговування та підтримку вже наявних систем ППО і ПРО, а також можливість переходу до глибшої промислової кооперації. Міноборони зацікавлене у створенні в Україні бази для ремонту та технічного обслуговування західного озброєння.
Зазначимо, наразі близько 75 відсотків ракет для комплексів Patriot Україна отримує через програму PURL - з заводів США за кошти європейських партнерів. Для інших систем протиповітряної оборони цей показник ще вищий - майже 90 відсотків перехоплювачів надходять за тією ж схемою.
У січні президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп домовилися про постачання Україні ракет для систем Patriot. Вони обговорили ці питання під час зустрічі на форумі в Давосі, Зеленський запевнив, що домовився про постачання перехоплювачів балістики PAC-3.