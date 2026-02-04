Украина и RTX обсудили ускорение поставок ракет для Patriot

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Во время встречи заместителя министра обороны Сергея Боева с делегацией RTX во главе с исполнительным директором Raytheon в Украине Дженифер Пушнер стороны обсудили максимальное увеличение темпов поставок ракет Patriot.

Для ускорения поставок планируется использовать прямые контракты и международные механизмы поддержки. Представители Raytheon подтвердили готовность работать над ускорением поставок.

По словам представителей МОУ, системы ПВО являются критически важными для защиты украинских городов и энергетической инфраструктуры, особенно на фоне массированных ракетных атак России.

В частности, во время одной из последних атак враг применил рекордное количество баллистических ракет, что снова привело к повреждениям энергетических объектов. Справиться с баллистикой могут системы Patriot.

Кроме поставки ракет, стороны обсудили обслуживание и поддержку уже имеющихся систем ПВО и ПРО, а также возможность перехода к более глубокой промышленной кооперации. Минобороны заинтересовано в создании в Украине базы для ремонта и технического обслуживания западного вооружения.