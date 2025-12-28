Україна та Росія домовилися про перемир'я на ЗАЕС, - МАГАТЕ

"Команда МАГАТЕ контролює ремонтні роботи, які, як очікується, триватимуть кілька днів, в рамках постійних зусиль щодо запобігання ядерній аварії під час військового конфлікту", - сказано у повідомленні.

За його словами, роботи проводяться в межах постійних зусиль агентства щодо запобігання ядерній аварії в умовах повномасштабної війни.

Гроссі подякував обом сторонам за згоду на нове тимчасове "вікно тиші", яке дозволило розпочати відновлення електропередачі між розподільчими підстанціями Запорізької АЕС та Запорізької теплоелектростанції. Очікується, що це сприятиме підвищенню рівня ядерної безпеки на об’єкті.