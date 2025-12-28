Украина и Россия договорились о перемирии на ЗАЭС, - МАГАТЭ

"Команда МАГАТЭ контролирует ремонтные работы, которые, как ожидается, продлятся несколько дней, в рамках постоянных усилий по предотвращению ядерной аварии во время военного конфликта", - сказано в сообщении.

По его словам, работы проводятся в рамках постоянных усилий агентства по предотвращению ядерной аварии в условиях полномасштабной войны.

Гросси поблагодарил обе стороны за согласие на новое временное "окно тишины", которое позволило начать восстановление электропередачи между распределительными подстанциями Запорожской АЭС и Запорожской теплоэлектростанции. Ожидается, что это будет способствовать повышению уровня ядерной безопасности на объекте.