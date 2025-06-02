ua en ru
Пн, 02 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина и Россия в Стамбуле договорились о новом обмене пленными, - Зеленский

Понедельник 02 июня 2025 16:44
UA EN RU
Украина и Россия в Стамбуле договорились о новом обмене пленными, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Делегации Украины и Российской Федерации во время встречи в Стамбуле 2 июня договорились о новом обмене военнопленными.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции после встречи восточного фланга НАТО в Вильнюсе.

"Относительно Стамбульских переговоров - я как раз жду полного отчета от Умерова, они обменялись мнениями и мы готовим новый обмен военнопленными", - рассказал Зеленский

Обмен пленными в формате "1000 на 1000"

Напомним, во время переговоров в Турции 16 мая украинская и российская делегации достигли договоренности о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000".

Из-за большого объема процесс обмена происходил поэтапно в течение нескольких дней и стартовал в пятницу, 23 мая.

Во время первого этапа из российского плена было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских. Среди освобожденных - представители ВМС, Десантно-штурмовых войск, Нацгвардии, Сил теробороны и пограничной службы.

На следующий день состоялся второй день масштабного обмена, и Украина вернула 307 военных. Среди них - 27 защитников Мариуполя, также из плена впервые освободили воинов из некоторых воинских частей.

А 25 мая из российского плена вернулись еще 303 украинца. В частности освободили 70 воинов, которые обороняли Мариуполь.

РБК-Украина показывало эксклюзивные кадры масштабного обмена пленными, которые опубликовала СБУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Стамбул Мирные переговоры Перемирие России и Украины Обмен пленными
NEWS
Переговоры Украины и России в Стамбуле: все подробности второго раунда
Переговоры Украины и России в Стамбуле: все подробности второго раунда
DAILY
Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар