Україна та Росія буквально воюють за 20% Донецької області, - Рубіо

"Зараз вони буквально борються за територію розміром 30-50 кілометрів та 20% Донецької області, що залишилася. Ми намагалися з’ясувати й, на мою думку, досягли у цьому певного прогресу", - сказав Рубіо.

Він також зазначив, що адміністрація президента США Дональда Трампа прагне зупинити війну в Україні і переконатися, що "сторони не нападатимуть одне на одного".

Крім цього, за словами держсекретаря США, важливо захистити суверенітет і незалежність України, аби вона не стала "маріонетковою державою".