Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Украина и Россия буквально воюют за 20% Донецкой области, - Рубио

Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ключевым вопросом в войне России против Украины является территориальный вопрос. Они буквально воюют за 20% Донецкой области, которую еще не оккупировала РФ.

Как сообщает РБК-Украина, пре это государственный секретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News.

"Сейчас они буквально борются за территорию размером 30-50 километров и оставшиеся 20% Донецкой области. Мы пытались выяснить и, по моему мнению, достигли в этом определенного прогресса", - сказал Рубио.

Он также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа стремится остановить войну в Украине и убедиться, что "стороны не будут нападать друг на друга".

Кроме этого, по словам госсекретаря США, важно защитить суверенитет и независимость Украины, чтобы она не стала "марионеточным государством".

 

Переговоры США и России

Напомним, 2 декабря в Кремле состоялись переговоры российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Они обсуждали мирный план США в отношении Украины.

Как сообщил советник Путина Юрий Ушаков, темой разговора была суть плана президента США Дональда Трампа, а не конкретные предложения.

По его словам, компромиссов пока что найдено не было, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется.

Перед этим между представителями США и Украины состоялись переговоры в Женеве и Флориде.

Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах работы украинской делегации в США. По его словам, удалось достичь значительного прогресса.

