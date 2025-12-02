НАТО підключиться до обговорення окремих пунктів мирної угоди щодо України, - Рютте

Північноатлантичний альянс братиме участь в обговоренні тих пунктів потенційної мирної угоди між Україною і РФ, які пов'язані з НАТО.

Як передає РБК-Україна , про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив на пресконференції .

"Коли справа йде про пов'язані з НАТО речі в угоді про завершення війни в Україні - з цим матимуть справу окремо, і НАТО, очевидно, буде залучено до цього процесу", - запевнив генсек.

Він привітав пропозиції США щодо завершення війни у вигляді мирного плану з 28 пунктів. Це була "початкова чернетка" для початку переговорного процесу.

Коментуючи специфіку вступу України до НАТО, Рютте звернув увагу, що необхідний консенсус усіх країн-членів Альянсу, якого зараз немає.

"Коли йдеться про принципові речі, це Вашингтонська угода 1949 року, а також рішення Вашингтонського саміту 2024 року (вочевидь, мається на увазі зафіксований "невідворотний шлях України до НАТО", - ред.)", - додав генсек.