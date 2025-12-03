ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна та Росія буквально воюють за 20% Донецької області, - Рубіо

Середа 03 грудня 2025 09:25
UA EN RU
Україна та Росія буквально воюють за 20% Донецької області, - Рубіо Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ключовим питанням у війні Росії проти України є територіальне питання. Вони буквально воюють за 20% Донецької області, яку ще не окупувала РФ.

Як повідомляє РБК-Україна, пре це державний секретар США Марко Рубіо заявив в інтерв’ю Fox News.

"Зараз вони буквально борються за територію розміром 30-50 кілометрів та 20% Донецької області, що залишилася. Ми намагалися з’ясувати й, на мою думку, досягли у цьому певного прогресу", - сказав Рубіо.

Він також зазначив, що адміністрація президента США Дональда Трампа прагне зупинити війну в Україні і переконатися, що "сторони не нападатимуть одне на одного".

Крім цього, за словами держсекретаря США, важливо захистити суверенітет і незалежність України, аби вона не стала "маріонетковою державою".

Переговори США та Росії

Нагадаємо, 2 грудня у Кремлі відбулися переговори російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Вони обговорювали мирний план США щодо України.

Як повідомив радник Путіна Юрій Ушаков, темою розмови була суть плану президента США Дональда Трампа, а не конкретні пропозиції.

За його словами, компромісів поки що знайдено не було, і зустріч лідерів Росії та США на даний момент не планується.

Перед цим між представниками США та України відбулися перемовини у Женеві та Флориді.

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів президенту України Володимиру Зеленському про результати роботи української делегації у США. За його словами, вдалося досягти значного прогресу.

