ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина и Россия буквально воюют за 20% Донецкой области, - Рубио

Среда 03 декабря 2025 09:25
UA EN RU
Украина и Россия буквально воюют за 20% Донецкой области, - Рубио Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ключевым вопросом в войне России против Украины является территориальный вопрос. Они буквально воюют за 20% Донецкой области, которую еще не оккупировала РФ.

Как сообщает РБК-Украина, пре это государственный секретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News.

"Сейчас они буквально борются за территорию размером 30-50 километров и оставшиеся 20% Донецкой области. Мы пытались выяснить и, по моему мнению, достигли в этом определенного прогресса", - сказал Рубио.

Он также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа стремится остановить войну в Украине и убедиться, что "стороны не будут нападать друг на друга".

Кроме этого, по словам госсекретаря США, важно защитить суверенитет и независимость Украины, чтобы она не стала "марионеточным государством".

Переговоры США и России

Напомним, 2 декабря в Кремле состоялись переговоры российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Они обсуждали мирный план США в отношении Украины.

Как сообщил советник Путина Юрий Ушаков, темой разговора была суть плана президента США Дональда Трампа, а не конкретные предложения.

По его словам, компромиссов пока что найдено не было, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется.

Перед этим между представителями США и Украины состоялись переговоры в Женеве и Флориде.

Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах работы украинской делегации в США. По его словам, удалось достичь значительного прогресса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Донецкая область Марко Рубио Война в Украине
Новости
Марко Рубио назвал идеальное время для окончания войны в Украине
Марко Рубио назвал идеальное время для окончания войны в Украине
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит