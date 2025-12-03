Украина и Россия буквально воюют за 20% Донецкой области, - Рубио

Ключевым вопросом в войне России против Украины является территориальный вопрос. Они буквально воюют за 20% Донецкой области, которую еще не оккупировала РФ.

Как сообщает РБК-Украина , пре это государственный секретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News .

"Сейчас они буквально борются за территорию размером 30-50 километров и оставшиеся 20% Донецкой области. Мы пытались выяснить и, по моему мнению, достигли в этом определенного прогресса", - сказал Рубио.

Он также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа стремится остановить войну в Украине и убедиться, что "стороны не будут нападать друг на друга".

Кроме этого, по словам госсекретаря США, важно защитить суверенитет и независимость Украины, чтобы она не стала "марионеточным государством".