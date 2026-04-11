ua en ru
Сб, 11 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина и РФ провели "большой Пасхальный обмен": все подробности

13:49 11.04.2026 Сб
2 мин
Домой вернулись сотни украинских защитников из разных родов войск
Мария Кучерявец
Фото: Украина и РФ провели первый обмен в апреле (president.gov.ua)

Украина и Россия провели масштабный обмен военнопленными, который состоялся накануне Пасхи. Домой удалось вернуть 175 защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

"Наши возвращаются домой. 175 военных. Воины Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники. Рядовые, сержанты и офицеры. И семеро гражданских", - сообщил Зеленский.

По его словам возвращенные из плена воины защищали Украину на разных направлениях: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях.

Среди них есть раненые. Большинство было в плену с 2022 года. И наконец - дома.

"Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд и этим приближает возвращение наших людей. Вернуть всех из российского плена для нас принципиально. Спасибо каждому в мире, кто помогает нам в этом", - отметил президент.

Обмены между Украиной и РФ

Напомним, перед этим Украина и Россия проводили обмен 5-6 марта. Тогда стороны воплотили договоренность о взаимном возвращении пленных по формуле "500 на 500" Процесс был распланирован на два дня: начальное освобождение 200 человек и последующее возвращение еще 300 защитников.

В список освобожденных вошли представители различных подразделений: Вооруженные силы Украины: бойцы Сухопутных войск, ВМС, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск и Сил беспилотных систем; Силы территориальной обороны, Нацгвардия, ГПСУ и Государственная специальная служба транспорта.

Среди освобожденных были и защитники Мариуполя, чье пребывание в неволе продолжалось почти четыре года. Среди спасенных - офицеры, сержанты и солдаты, которые держали оборону на Харьковском, Запорожском, Луганском и Донецком направлениях.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил неудовлетворительное состояние здоровья возвращенных военнослужащих. По его словам, у многих бойцов диагностировано критическое истощение (низкий вес), а значительная часть защитников находится в тяжелом психологическом состоянии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пасха Обмен пленными
Новости
Аналитика
