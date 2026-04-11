Украина и РФ провели "большой Пасхальный обмен": все подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

"Наши возвращаются домой. 175 военных. Воины Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники. Рядовые, сержанты и офицеры. И семеро гражданских", - сообщил Зеленский.

По его словам возвращенные из плена воины защищали Украину на разных направлениях: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях.

Среди них есть раненые. Большинство было в плену с 2022 года. И наконец - дома.

"Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд и этим приближает возвращение наших людей. Вернуть всех из российского плена для нас принципиально. Спасибо каждому в мире, кто помогает нам в этом", - отметил президент.

Обмены между Украиной и РФ

Напомним, перед этим Украина и Россия проводили обмен 5-6 марта. Тогда стороны воплотили договоренность о взаимном возвращении пленных по формуле "500 на 500" Процесс был распланирован на два дня: начальное освобождение 200 человек и последующее возвращение еще 300 защитников.

В список освобожденных вошли представители различных подразделений: Вооруженные силы Украины: бойцы Сухопутных войск, ВМС, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск и Сил беспилотных систем; Силы территориальной обороны, Нацгвардия, ГПСУ и Государственная специальная служба транспорта.

Среди освобожденных были и защитники Мариуполя, чье пребывание в неволе продолжалось почти четыре года. Среди спасенных - офицеры, сержанты и солдаты, которые держали оборону на Харьковском, Запорожском, Луганском и Донецком направлениях.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил неудовлетворительное состояние здоровья возвращенных военнослужащих. По его словам, у многих бойцов диагностировано критическое истощение (низкий вес), а значительная часть защитников находится в тяжелом психологическом состоянии.