Україна та РФ провели перший за 4 місяці обмін полоненими: кого вдалося повернути

Україна та РФ вперше за тривалий час провели обмін полоненими. Додому вдалося повернути 157 громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.
Читайте також: Умєров про новий обмін полоненими: "Почуєте результати найближчим часом".
Таким чином, з російської неволі визволено 150 військових та 7 цивільних українців. Серед звільнених є військовослужбовці з пораненнями.
Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних Сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.
Звільнені військовослужбовці захищали країну на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, сумському, київському напрямках.
Більша половина визволених сьогодні захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертається військовослужбовець Національної гвардії, поневолений під час захоплення ЧАЕС.
139 звільнених сьогодні українських громадян перебували у російській неволі з 2022 року.
Особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців.
Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 23 роки. У полон він потрапив у 19-річному віці під час оборони Маріуполя. Російський суд незаконно засудив хлопця до "довічного ув’язнення".
Вік найстаршого визволеного сьогодні оборонця - 63 роки.
Нагадаємо, що президент України заявив, що обмін військовополоненими з Росією може відбутися вже найближчим часом. Про це він повідомив у середу, 4 лютого, після розмови з українською делегацією за підсумками першого дня другого раунду перемовин зі США та РФ, які проходять в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Протягом останніх чотирьох місяців обміни фактично не відбувалися. Принаймні публічно. За словами Зеленського, причиню тому було блокування процесу з боку Росії.
Ще у січні президент заявляв, що Москва чинить тиск на Київ, навмисно гальмуючи домовленості щодо повернення українських військовополонених.
Перед цим останній комбінований обмін було проведено у жовтні 2025 року. Тоді з російського полону вдалося повернути 185 військових та 20 цивільних. Більшість українців перебували в полоні з 2022 року.
Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники:
Серед звільнених були не лише солдати й сержанти, а й офіцери.
Захисники брали участь у боях на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках.
Окрім того, серед звільнених були оборонці Маріуполя, а також нацгвардійці, які потрапили в полон під час охорони Чорнобильської АЕС.
Додамо, що 4 лютого 2026 року, в Абу-Дабі завершився перший день другого раунду тристоронніх переговорів у форматі Україна - США - Росія. Перемовини продовжуються і сьогодні у тих самих форматах: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій.
Перший раунд відбувся 23-24 січня. Тоді сторони досягли прогресу у військових питаннях, однак щодо територій домовленостей не було. Другий раунд спочатку планували на 1 лютого, але його перенесли.
Після першої зустрічі РФ погодилася на "енергетичне перемир’я", але згодом сама його порушила, завдавши ударів по об’єктах теплопостачання Києва та Харкова в в пік морозів. Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що роботу української делегації буде скориговано.
Зеленський повідомив, що Україна готова підтримувати деескалаційні ініціативи США, але очікує відповідних кроків від Москви. Найскладнішим питанням залишається тема територій.