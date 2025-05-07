Україна та РФ провели обмін полоненими, а Мерц - новий канцлер Німеччини: новини за 6 травня

Україна повернула з російського полону 205 своїх громадян. А лідер партії ХДС Фрідріх Мерц склав присягу та офіційно став новим канцлером Німеччини.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 6 травня - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України

Британія готується до нападу Росії: The Telegraph розкрило подробиці секретного плану

Джерела The Telegraph повідомили, уряд Британії доручив посадовцям переглянути секретний "план оборони країни", який не оновлювали з 2005 року. Йдеться про дії влади в перші дні після атаки, включаючи сценарії з ракетними ударами, ядерною загрозою або масштабними кібератаками. Секретний план передбачає заходи щодо евакуації уряду та королівської родини в бункери, координацію кризового мовлення, а також забезпечення безперервної роботи критичної інфраструктури - від транспорту до зв’язку.

Окремі міністри висловлюють занепокоєння щодо готовності країни до сучасної війни. Документ залишається засекреченим і навряд чи буде оприлюднений у найближчі десятиліття, додає видання.

Польські перевізники готуються до нової блокади на кордоні з Україною: що відомо

Як повідомили 5 травня в Комітеті захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Польщі, польські перевізники знову планують перекривати кордон з Україною. Вони анонсували акцію протесту у пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Організатори пояснили своє рішення відсутністю реакції з боку польської влади на вимоги щодо обмеження доступу українських перевізників до внутрішнього ринку.

205 воїнів вдома: Україна та Росія провели великий обмін полоненими

"Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності. Ми повернули їх", - написав президент Володимир Зеленський.

Він подякував всім, хто працював над цим обміном. Зокрема партнерам, передусім ОАЕ, за посередництво й допомогу

Електронне ВЛК та нові умови відстрочок: Кабмін змінив правила мобілізації в Україні

Зокрема, відтепер у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів передбачено відображення інформації про вручення повістки на бланку.

Також оновлено положення щодо кінцевого строку подання документів для отримання відстрочки від мобілізації для окремих категорій громадян.

Мерц офіційно став канцлером Німеччини

Фрідріх Мерц склав присягу і став десятим канцлером ФРН. Найближчим часом присягу також мають скласти члени уряду Мерца.

На Донеччині росіяни стратили трьох полонених бійців ЗСУ

За даними Офісу генпрокурора, 3 травня 2025 року троє військовослужбовців ЗСУ виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль Волноваського району.

Під час штурмових дій окупанти оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю та здатись у полон. Усвідомлюючи, що військові Сил оборони не можуть чинити опір, представники зс рф розстріляли їх з автоматичної зброї.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб.