Британія готується до нападу Росії: The Telegraph розкрило подробиці секретного плану

Британія готується до можливого нападу з боку Росії, переглядаючи старі плани оборони. Ці документи містять стратегії для захисту країни, зокрема на випадок ракетних і кібернападів.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на The Telegraph.

Велика Британія оновлює свої плани на випадок надзвичайної ситуації, побоюючись прямого військового нападу з боку Росії.

Джерела The Telegraph повідомили, уряд країни доручив посадовцям переглянути секретний "план оборони країни", який не оновлювали з 2005 року.

У документі йдеться про дії влади в перші дні після атаки, включаючи сценарії з ракетними ударами, ядерною загрозою або масштабними кібератаками.

Секретний план передбачає заходи щодо евакуації уряду та королівської родини в бункери, координацію кризового мовлення, а також забезпечення безперервної роботи критичної інфраструктури - від транспорту до зв’язку.

Окремі міністри висловлюють занепокоєння щодо готовності країни до сучасної війни.

Видання пише, що особливу тривогу викликає вразливість Британії до ударів по газових терміналах, АЕС, підводних кабелях та інших стратегічних об’єктах.

Уряду вже представили моделювання ситуації, за якою Росія одночасно вдається до ракетного удару та кібератаки.

За офіційними оцінками, подібний напад може призвести до значних людських втрат та серйозних економічних наслідків.

Документ залишається засекреченим і навряд чи буде оприлюднений у найближчі десятиліття.