Польські перевізники готуються до нової блокади на кордоні з Україною: що відомо
Польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною. Блокаду планують на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Комітету захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту Польщі.
Організатори пояснили своє рішення відсутністю реакції з боку польської влади на вимоги щодо обмеження доступу українських перевізників до внутрішнього ринку.
"Розчаровані відсутністю дій з боку польського уряду, ми хочемо відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників", - заявили в комітеті.
Наразі точна дата початку протесту та його тривалість не повідомляються.
Організатори зазначили, що "інформуватимуть про подальший перебіг подій у міру розвитку ситуації".
Протести польських фермерів та блокада кордону
У 2023-му розпочалась перша хвиля блокади на українсько-польському кордоні. Тоді ж польські протестувальники вимагали повернення до практики видачі дозволів для українських вантажоперевізників.
Після декількох раундів переговорів між Києвом та Варшавою у квітні 2024-го рух вантажного транспорту на кордоні вдалося розблокувати. Втім, польські фермери після цього ще декілька разів відновлювали блокади.
Детальніше про те, що наразі відбувається у відносинах між Україною та Польщею - в матеріалі РБК-Україна.
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