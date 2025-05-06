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На Донеччині росіяни стратили трьох полонених бійців ЗСУ

Вівторок 06 травня 2025 19:00
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На Донеччині росіяни стратили трьох полонених бійців ЗСУ Ілюстративне фото: росіяни стратили трьох полонених бійців ЗСУ у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські солдати, ймовірно, розстріляли українських воїнів, яких взяли в полон у Донецькій області. Вбили трьох беззбройних солдат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За оперативними даними, 3 травня 2025 року троє військовослужбовців ЗСУ виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль Великоновосілківської ТГ Волноваського району.

Під час штурмових дій росіяни оточили українських захисників. Вони змусили їх скласти зброю та здатись у полон.
На Донеччині росіяни стратили трьох полонених бійців ЗСУ

"Усвідомлюючи, що військові Сил оборони не можуть чинити опір, представники ЗС РФ розстріляли їх з автоматичної зброї", - сказано у повідомленні.

У прокуратури нагадали, що навмисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб.

Страти українських полонених

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, у 2024 році офіційно підтвердили розстріли росіянами 109 українських військовополонених. За його словами, за попередні роки загалом вдалося зафіксувати 177 випадків вбивств окупантами українських захисників.

Також у лютому 2025 року у мережі з'явилося відео страти українських воїнів, які потрапили у полон росіян у Курській області. На кадрах видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову українському військовополоненому. За словами одного з українських бійців, це були воїни 82-ї бригади.

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