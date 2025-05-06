Армія РФ готується до прориву в двох районах Донецької області, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У відомстві зазначили, що військове командування РФ передислокувало підрозділи 68-го армійського корпусу та 58-ї загальновійськової армії на Торецький напрямок з району Курахового та окупованих районів на заході Запорізької області.

За даними оприлюднених 5 травня геолокаційних карт, російські війська нещодавно провели механізовану атаки у кількості взводу і просунулися у східній та південній частинах населеного пункту Мирне (на південний захід від Торецька). Один із російських військових блогерів повідомив, що в операції брали участь підрозділи 39-ї мотострілецької бригади ЗС РФ (68-й армійський корпус, Східний військовий округ) та що вони наступають у напрямку Малинівки (на захід від Мирного).

В ISW уперше зафіксували повідомлення про передислокацію підрозділів 39-ї мотострілецької бригади на Торецький напрямок наприкінці березня 2025 року після їхньої участі в бойових діях на Вугледарському та Курахівському напрямках. Підрозділи цієї бригади, ймовірно, наразі розосереджені по кількох ділянках фронту.

Російський блогер 4 травня зазначив, що підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ (58-ма загальновійськова армія, Південний військовий округ) ведуть бойові дії у районах Старої Миколаївки та Олександрополя, а також проводять зачистки біля Калинового (усі населені пункти розташовані на південний захід від Торецька). Підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії діяли на запорізькому напрямку щонайменше з літа 2023 року під час контрнаступу ЗСУ в цьому районі.

В ISW також зафіксували повідомлення про те, що підрозділи цієї дивізії станом на 4 травня все ще перебували на Запорізькому напрямку, та що, ймовірно, дивізія наразі розподілена між Запорізьким і Торецьким напрямками.

"На початку 2025 року російське військове командування посилювало наступальні операції на південний захід від Торецька підрозділами 150-ї та 20-ї мотострілецьких дивізій (обидві входять до складу 8-ї загальновійськової армії, Південний військовий округ). Повторне переміщення підкріплень з трьох різних ділянок фронту свідчить про те, що військове командування РФ вважає цей напрямок одним із пріоритетних", - констатують в ISW.

Оточення Покровська

Один із російських військових блогерів 4 травня припустив, що атаки біля Нової Полтавки (на північний захід від Мирного та північний схід від Калинового) є частиною довгострокових зусиль Росії з просування для оточення зі сходу та заходу Мирнограда і Покровська.

Російські війська активізували наступальні операції в середині березня 2025 року для оточення Покровська та захоплення Покровська і Мирнограда, але не досягли суттєвих успіхів у цьому районі з кінця осені 2024 року через локальні контратаки ЗСУ та операції з використанням дронів.

В ISW припускають, що за останні кілька місяців росіяни змістили увагу на напрямок Новопавлівки у спробі вийти на кордон Донецької та Дніпропетровської областей. Однак впродовж квітня, росіянам не вдалося подолати залишок дистанції у три кілометри до цього кордону, і, ймовірно, вони намагаються скористатися нагодою для просування в інших районах, зокрема біля Нової Полтавки.

"Російські сили можуть спробувати використати нещодавні передислокації на Торецький та східний Покровський напрямки у межах взаємопов’язаної операції, спрямованої на ліквідацію українського виступу на південний захід від Торецька для подальшого просування на Костянтинівку з півдня та оточення Покровська і Мирнограда", - зазначають в Інституті вивчення війни.