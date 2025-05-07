Украина и РФ провели обмен пленными, а Мерц - новый канцлер Германии: новости за 6 мая

Украина вернула из российского плена 205 своих граждан. А лидер партии ХДС Фридрих Мерц принял присягу и официально стал новым канцлером Германии.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 6 мая - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины

Британия готовится к нападению России: The Telegraph раскрыло подробности секретного плана

Источники The Telegraph сообщили, правительство Британии поручило чиновникам пересмотреть секретный "план обороны страны", который не обновляли с 2005 года. Речь идет о действиях властей в первые дни после атаки, включая сценарии с ракетными ударами, ядерной угрозой или масштабными кибератаками. Секретный план предусматривает меры по эвакуации правительства и королевской семьи в бункеры, координацию кризисного вещания, а также обеспечение непрерывной работы критической инфраструктуры - от транспорта до связи.

Отдельные министры выражают обеспокоенность относительно готовности страны к современной войне. Документ остается засекреченным и вряд ли будет обнародован в ближайшие десятилетия, добавляет издание.

Польские перевозчики готовятся к новой блокаде на границе с Украиной: что известно

Как сообщили 5 мая в Комитете защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Польши, польские перевозчики снова планируют перекрывать границу с Украиной. Они анонсировали акцию протеста в пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин".

Организаторы объяснили свое решение отсутствием реакции со стороны польских властей на требования по ограничению доступа украинских перевозчиков к внутреннему рынку.

205 воинов дома: Украина и Россия провели крупный обмен пленными

"Сегодня Украина вернула 205 воинов. Молодые ребята и взрослые мужчины из почти всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта. Они были разбросаны по многим российским регионам, заключенные тюремной системой с единственной задачей: издевательство и уничтожение человечности. Мы вернули их", - написал президент Владимир Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто работал над этим обменом. В частности партнеров, прежде всего ОАЭ, за посредничество и помощь

Электронное ВВК и новые условия отсрочек: Кабмин изменил правила мобилизации в Украине

В частности, отныне в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов предусмотрено отображение информации о вручении повестки на бланке.

Также обновлено положение о конечном сроке подачи документов для получения отсрочки от мобилизации для отдельных категорий граждан.

Мерц официально стал канцлером Германии

Фридрих Мерц принял присягу и стал десятым канцлером ФРГ. В ближайшее время присягу также должны принять члены правительства Мерца.

В Донецкой области россияне казнили трех пленных бойцов ВСУ

По данным Офиса генпрокурора, 3 мая 2025 года трое военнослужащих ВСУ выполняли боевые задачи на позиции вблизи села Новополь Волновахского района.

Во время штурмовых действий оккупанты окружили украинских защитников, заставили их сложить оружие и сдаться в плен. Осознавая, что военные Сил обороны не могут сопротивляться, представители ВС РФ расстреляли их из автоматического оружия.

Сейчас проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц.