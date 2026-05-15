Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом

"Вдома 205 українців. Сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000", - повідомив Зеленський.

Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року.

Захищали Україну в Маріуполі і "Азовсталь", на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.

Фото: Україна та РФ провели обмін полоненими

"Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей додому, передусім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України, та нашій команді. Дякую всім партнерам, які допомагають звільняти українців із полону. Продовжимо боротися за кожного й кожну, хто досі залишається в неволі", - додав президент.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що практично усі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість з них були поневолені під час оборони Маріуполя.

Саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів "1000 на 1000".

Окрім солдатів та сержантів вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів. Серед звільнених сьогодні є нацгвардієць, що потрапив в полон на ЧАЕС.

Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому - 62 роки.

Травми та підірване здоров'я

Багато звільнених українців повертаються із серйозними травмами, підірваним здоров’ям та важкими психологічними наслідками. Є ті захисники, яких евакуювали з "Азовсталі" пораненими.

Попереду на всіх чекає реабілітація, відновлення документів і банківських карток.

Фото з обміну полоненими

