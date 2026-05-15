Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом

"Дома 205 украинцев. Сегодня из российского плена возвращаются воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена 1000 на 1000", - сообщил Зеленский.

Среди освобожденных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года.

Защищали Украину в Мариуполе и "Азовсталь", на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС.

Фото: Украина и РФ провели обмен пленными (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Спасибо всем, кто работает ради возвращения наших людей домой, прежде всего нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины, и нашей команде. Спасибо всем партнерам, которые помогают освобождать украинцев из плена. Продолжим бороться за каждого и каждую, кто до сих пор остается в неволе", - добавил президент.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что практически все освобожденные сегодня военнослужащие пробыли в плену 4 года. Большинство из них были порабощены во время обороны Мариуполя.

Именно продолжительность пребывания в плену является ключевым принципом формирования списков обменов "1000 на 1000".

Кроме солдат и сержантов удалось вернуть домой более полусотни офицеров. Среди освобожденных сегодня есть нацгвардеец, попавший в плен на ЧАЭС.

Самому молодому освобожденному оборонцу исполнился 21 год, самому старшему - 62 года.

Травмы и подорванное здоровье

Многие освобожденные украинцы возвращаются с серьезными травмами, подорванным здоровьем и тяжелыми психологическими последствиями. Есть те защитники, которых эвакуировали с "Азовстали" ранеными.

Впереди всех ждет реабилитация, восстановление документов и банковских карточек.

Фото с обмена пленными (t.me/Koord_shtab)

