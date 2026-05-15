RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом

10:45 15.05.2026 Пт
3 мин
Еще более 200 украинцев вернулись домой
aimg Татьяна Степанова
Фото: Украина и РФ провели новый обмен пленными (t.me/V_Zelenskiy_official)

В пятницу, 15 мая, Украина и Россия провели первый этап масштабного обмена военнопленными "1000 на 1000". Домой удалось вернуть 205 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Дома 205 украинцев. Сегодня из российского плена возвращаются воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена 1000 на 1000", - сообщил Зеленский.

Среди освобожденных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года.

Защищали Украину в Мариуполе и "Азовсталь", на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС.

Фото: Украина и РФ провели обмен пленными (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Спасибо всем, кто работает ради возвращения наших людей домой, прежде всего нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины, и нашей команде. Спасибо всем партнерам, которые помогают освобождать украинцев из плена. Продолжим бороться за каждого и каждую, кто до сих пор остается в неволе", - добавил президент.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что практически все освобожденные сегодня военнослужащие пробыли в плену 4 года. Большинство из них были порабощены во время обороны Мариуполя.

Именно продолжительность пребывания в плену является ключевым принципом формирования списков обменов "1000 на 1000".

Кроме солдат и сержантов удалось вернуть домой более полусотни офицеров. Среди освобожденных сегодня есть нацгвардеец, попавший в плен на ЧАЭС.

Самому молодому освобожденному оборонцу исполнился 21 год, самому старшему - 62 года.

Травмы и подорванное здоровье

Многие освобожденные украинцы возвращаются с серьезными травмами, подорванным здоровьем и тяжелыми психологическими последствиями. Есть те защитники, которых эвакуировали с "Азовстали" ранеными.

Впереди всех ждет реабилитация, восстановление документов и банковских карточек.

"Спасибо всем, кто работает ради возвращения наших людей домой, прежде всего нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины, и нашей команде. Спасибо всем партнерам, которые помогают освобождать украинцев из плена. Продолжим бороться за каждого и каждую, кто до сих пор остается в неволе", - добавил президент.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что практически все освобожденные сегодня военнослужащие пробыли в плену 4 года. Большинство из них были порабощены во время обороны Мариуполя.

Именно продолжительность пребывания в плену является ключевым принципом формирования списков обменов "1000 на 1000".

Фото с обмена пленными (t.me/Koord_shtab)

Кроме солдат и сержантов удалось вернуть домой более полусотни офицеров.

Среди освобожденных сегодня есть нацгвардеец, попавший в плен на ЧАЭС.

Самому молодому освобожденному Оборонцу исполнился 21 год, самому старшему - 62 года.

Обмен пленными между Украиной и РФ

Напомним, более тысячи украинцев - и военных, и гражданских - находятся в плену РФ еще с 2022 года.

По словам представителя Координационного штаба, их ресурс исчерпывается, поэтому их возвращение - в приоритете.

Украина уже вернула из плена РФ более 9 тысяч своих граждан. Среди них - сотни гражданских, которых Россия удерживала незаконно.

Перед 9 мая анонсировали новый масштабный обмен пленными "1000 на 1000", но он до сих пор не состоялся.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украина уже передала списки, а задержка - исключительно на стороне России.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы "не готова" к обмену пленными.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Обмен пленнымиВойна в Украине