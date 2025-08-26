Україна та РФ обмінялися листами від військовополонених, - Лубінець
Під час останнього обміну українські захисники, які перебувають у російському полоні, отримали листи від родин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого ВР із прав людини Дмитра Лубінця.
24 серпня, коли відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією, стало відомо про важливу деталь.
"Під час останнього повернення наших громадян, у тому числі, було здійснено обмін листами від військовополонених та обговорено питання формування передачі гуманітарних посилок для військовополонених та воззʼєднання родин", - повідомив омбудсман.
Деталі обміну
Нагадаємо, Україна на День незалежності провела новий обмін полоненими з РФ. Додому повернулися воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Також були визволені восьмеро цивільних українців.
Так, з полону вдалося повернути журналіста Дмитра Хилюка. Він перебував у полоні з 2022 року як цивільний заручник. Зокрема, росіяни викрали його біля власного будинку в Козаровичах у Київській області.
Також повернувся додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами.
Серед звільнених цивільних громадян і медик Сергій Ковальов з батальйону "Госпітальєри". Він врятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.
Нагадаємо, в СБУ показали ексклюзивне відео обміну полоненими на День незалежності.