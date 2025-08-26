Україна та РФ обмінялися листами від військовополонених, - Лубінець

Під час останнього обміну українські захисники, які перебувають у російському полоні, отримали листи від родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого ВР із прав людини Дмитра Лубінця.

"Під час останнього повернення наших громадян, у тому числі, було здійснено обмін листами від військовополонених та обговорено питання формування передачі гуманітарних посилок для військовополонених та воззʼєднання родин", - повідомив омбудсман.

24 серпня, коли відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією, стало відомо про важливу деталь.

Деталі обміну

Нагадаємо, Україна на День незалежності провела новий обмін полоненими з РФ. Додому повернулися воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Також були визволені восьмеро цивільних українців.

Так, з полону вдалося повернути журналіста Дмитра Хилюка. Він перебував у полоні з 2022 року як цивільний заручник. Зокрема, росіяни викрали його біля власного будинку в Козаровичах у Київській області.

Також повернувся додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами.

Серед звільнених цивільних громадян і медик Сергій Ковальов з батальйону "Госпітальєри". Він врятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Нагадаємо, в СБУ показали ексклюзивне відео обміну полоненими на День незалежності.