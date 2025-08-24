Україна повернула з полону РФ журналіста Хилюка та ексмера Херсона

Україна та Росія провели комбінований обмін військовополоненими. Серед звільнених з полону РФ є і цивільні - журналісти та колишній мер Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Згідно з домовленостями у Стамбулі були повернені додому українські військові, водночас у рамках чергового 68-го обміну були визволені восьмеро цивільних українців", - йдеться у повідомленні.

Як інформують у Координаційному штабі, з полону вдалося повернути журналіста Дмитра Хилюка. Він перебував у полоні з 2022 року як цивільний заручник. Зокрема, росіяни викрали його біля власного будинку в Козаровичах у Київській області.

"Нарешті на волі двоє українських журналістів: Дмитро Хилюк та Марк Каліуш. Вони були незаконно затримані окупантами в 2022 та 2023 роках", - пишуть у штабі.

Також звільнених цивільних громадян - медик Сергій Ковальов з батальйону "Госпітальєри". Він врятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

"Повертається додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами" - додали у штабі.

Фото: звільнені українці з полону РФ (t.me/Koord_shtab)

Що стосується військових, то усі звільнені оборонці належать до рядового та сержантського складу. Вони є представниками практично всіх сил оборони: десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, воїни ТрО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Майже всі вони провели в російському полоні понад три роки.

"Військовослужбовці, які сьогодні повернулися, обороняли місто Маріуполь, луганський, донецький, харківський, запорізький, херсонський, миколаївський, київський, сумський напрямки, охороняли Чорнобильську АЕС. Також побачать рідних ті, хто потрапив до рук ворога на тимчасово окупованих територіях, в Криму", - уточнили у Координаційному штабі.