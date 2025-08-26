ua en ru
Украина и РФ обменялись письмами от военнопленных, - Лубинец

Украина, Вторник 26 августа 2025 14:35
UA EN RU
Украина и РФ обменялись письмами от военнопленных, - Лубинец Фото: обмен пленными на День независимости (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Во время последнего обмена украинские защитники, которые находятся в российском плену, получили письма от семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца.

24 августа, когда состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией, стало известно о важной детали.

"Во время последнего возвращения наших граждан, в том числе, был осуществлен обмен письмами от военнопленных и обсуждены вопросы формирования передачи гуманитарных посылок для военнопленных и воссоединения семей", - сообщил омбудсмен.

Детали обмена

Напомним, Украина на День независимости провела новый обмен пленными с РФ. Домой вернулись воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену еще с 2022 года. Также были освобождены восемь гражданских украинцев.

Так, из плена удалось вернуть журналиста Дмитрия Хилюка. Он находился в плену с 2022 года как гражданский заложник. В частности, россияне похитили его возле собственного дома в Козаровичах в Киевской области.

Также вернулся домой и бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, который не пошел на сотрудничество с оккупантами.

Среди освобожденных гражданских лиц и медик Сергей Ковалев из батальона "Госпитальеры". Он спас жизни защитников и гражданских во время осады на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Напомним, в СБУ показали эксклюзивное видео обмена пленными на День независимости.

День независимости Украины Обмен пленными
