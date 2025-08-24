В СБУ показали ексклюзивне відео обміну полоненими на День незалежності

В Службі безпеки України показали ексклюзивне відео обміну військовополоненими з Росією 24 серпня. Додому повернулися українці, цивільні та військові, які кілька років пробули в полоні РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського", - сказано у повідомленні. В СБУ підтвердили, що за підсумками обміну повернулися додому військові Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Також вдалося повернути багато цивільних - серед них утримуваних з 2022 року журналістів, військового медика та ексмера Херсону.