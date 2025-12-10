ua en ru
Ср, 10 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Польща планує передати Україні винищувачі МіГ-29

Польща, Середа 10 грудня 2025 07:30
UA EN RU
Польща планує передати Україні винищувачі МіГ-29 Фото: винищувач МіГ-29 (Facebook kpszsu)
Автор: Марина Балабан

Польща веде переговори з Україною про передачу літаків МіГ-29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб Збройних сил Польщі у соцмережі Х.

Повідомляється, що передача літаків пов'язана з досягненням ними цільових оперативних ресурсів, а також відсутністю перспектив їх подальшої модернізації у Збройних силах Польщі.

Але остаточне рішення щодо передачі літаків ще не ухвалено, наголошують у Генштабі ЗС Польщі.

Дарування літаків буде елементом союзницької політики підтримки України та забезпечення безпеки на східному фланзі НАТО.

Завдання літаків МіГ-29, що виводяться з озброєння, виконуватимуть F-16 та FA-50.

Водночас, у зв'язку з передачею літаків, ведуться переговори з українською стороною щодо надання Польщі окремих технологій безпілотних літальних апаратів та ракет. Метою є не лише компенсація обладнання, а й, перш за все, набуття та спільний розвиток нових оборонних та промислових компетенцій, зазначають у Генштабі ЗС Польщі.

Літаки F-16 для України

Нагадаємо, у 2023 році кілька країн НАТО вирішили передати Україні винищувачі F-16 та підготувати українських пілотів для їх використання.

За даними Politico, Київ тиснув на Європу та США, щоб прискорити підготовку своїх пілотів, незадоволений темпами та обсягом навчання на Заході.

Також повідомлялось, що українські F-16 могли отримати ракети для найдешевшого збиття "Шахедів". Як писав Defence Express, вперше F-16 українських ВПС отримали можливість застосовувати блоки LAU-131 для Hydra-70, сумісні з комплектами APKWS II із напівактивним лазерним наведенням.

Ця система дозволяє ефективно збивати ворожі дрони при відносно низькій вартості ракети - близько 30-31 тисячі доларів за одиницю, у порівнянні з мільйонними цінами AIM-9 та AIM-120.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща ВСУ Миг-29
Новини
Покровськ і Мирноград добре укріплені райони і їхня оборона триває, - Сирський
Покровськ і Мирноград добре укріплені райони і їхня оборона триває, - Сирський
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті