Польща планує передати Україні винищувачі МіГ-29

Польща веде переговори з Україною про передачу літаків МіГ-29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб Збройних сил Польщі у соцмережі Х .

Повідомляється, що передача літаків пов'язана з досягненням ними цільових оперативних ресурсів, а також відсутністю перспектив їх подальшої модернізації у Збройних силах Польщі.

Але остаточне рішення щодо передачі літаків ще не ухвалено, наголошують у Генштабі ЗС Польщі.

Дарування літаків буде елементом союзницької політики підтримки України та забезпечення безпеки на східному фланзі НАТО.

Завдання літаків МіГ-29, що виводяться з озброєння, виконуватимуть F-16 та FA-50.

Водночас, у зв'язку з передачею літаків, ведуться переговори з українською стороною щодо надання Польщі окремих технологій безпілотних літальних апаратів та ракет. Метою є не лише компенсація обладнання, а й, перш за все, набуття та спільний розвиток нових оборонних та промислових компетенцій, зазначають у Генштабі ЗС Польщі.