Україна та Нідерланди підписали угоду про гарантії безпеки: що вона передбачає

Під час зустрічі у Харкові Зеленський та Рютте провели переговори у вузькому, розширеному форматі й форматі засідання військового кабінету. Зокрема було підписано угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами.

Що передбачає угода

Угода закріплює рішення Амстердаму продовжувати співпрацювати з метою подальшого надання та розширення допомоги Україні в захисті від російської агресії стільки, скільки буде необхідно.

Документ діятиме протягом десяти років з дати підписання.

Також зафіксовано надання з боку Нідерландів військової допомоги на 2 млрд євро у 2024-му й продовження підтримки протягом наступних 10 років.

Повний текст угоди

"Документ містить потужний військовий блок, який передбачає надання Україні сучасного військового обладнання та підтримку оборонної промисловості. Пріоритет - у наданні ППО, артилерії, бронетехніки, у підтримці морських і далекобійних спроможностей та, зокрема, Повітряних сил", - пише пресслужба.

У невійськовій сфері передбачається посилення допомоги Україні в:

напрямку економічного відновлення й відбудови;

протидії гібридним загрозам;

у галузі розвідки, кібернетичної та інформаційної безпеки;

у сфері боротьби з оргзлочинністю;

галузі критичної інфраструктури.

Фото: Україна та Нідерланди підписали угоду про гарантії безпеки (president.gov.ua)

У тому ж числі документ містить розширені блоки щодо:

санкційних обмежень, відшкодування збитків й притягнення Росії до відповідальності;

підтримку з боку Нідерландів культурної спадщини України;

підтримку з боку Нідерландів майбутнього членства України в Європейському союзі (ЄС) та НАТО.

"Визначено механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України", - додає Офіс президента.

Гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.

Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки: