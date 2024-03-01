Украина и Нидерланды подписали соглашение о гарантиях безопасности: что оно предусматривает

Во время встречи в Харькове Зеленский и Рютте провели переговоры в узком, расширенном формате и формате заседания военного кабинета. В частности было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами.

Что предусматривает соглашение

Соглашение закрепляет решение Амстердама продолжать сотрудничать с целью дальнейшего предоставления и расширения помощи Украине в защите от российской агрессии столько, сколько будет необходимо.

Документ будет действовать в течение десяти лет с даты подписания.

В частности зафиксировано предоставление со стороны Нидерландов военной помощи на 2 млрд евро в 2024-м и продолжение поддержки в течение следующих 10 лет.

Полный текст соглашения

"Документ содержит мощный военный блок, который предусматривает предоставление Украине современного военного оборудования и поддержку оборонной промышленности. Приоритет - в предоставлении ПВО, артиллерии, бронетехники, в поддержке морских и дальнобойных возможностей и, в частности, Воздушных сил", - пишет пресс-служба.

В невоенной сфере предполагается усиление помощи Украине в:

направлении экономического восстановления и восстановления;

противодействия гибридным угрозам;

в области разведки, кибернетической и информационной безопасности;

в сфере борьбы с оргпреступностью;

области критической инфраструктуры.

Фото: Украина и Нидерланды подписали соглашение о гарантиях безопасности (president.gov.ua)

В том числе документ содержит расширенные блоки относительно:

санкционных ограничений, возмещения убытков и привлечения России к ответственности;

поддержку со стороны Нидерландов культурного наследия Украины;

поддержку со стороны Нидерландов будущего членства Украины в Европейском союзе (ЕС) и НАТО.

"Определен механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины", - добавляет Офис президента.

Гарантии безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре говорится не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ.

Среди стран, которые подписали с Украиной соглашение о гарантиях безопасности: