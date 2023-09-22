Україна та країни ЄС зберуться на зустріч по "зерновому" питанню: відома дата

"Сьогодні ми завершили розробку наших коментарів щодо українського плану дій, який був представлений у понеділок в ході зустрічі Координаційної платформи. Обміни думками були дуже конструктивними, і ми бачили дуже позитивний шлях вперед. Сьогодні ми надіслали запрошення до участі у наступній зустрічі Координаційної платформи наступного четверга. Ми матимемо можливість завершити роботу над цим планом дій, щоб він міг запрацювати якомога швидше", - заявила речниця.

Феррер нагадала про те, що заданий план дії з вирішення питання зернового експорту був розроблений Україною й має різні складові, які охоплюють:

встановлення більш жорсткого контролю за експорт продукції;

проведення інформаційної кампанії з роз’яснення вразливості ринків у країнах-сусідах;

узагальнення інформації щодо кінцевих споживачів української сільськогосподарської продукції.

Головним елементом є запровадження ліцензування експортних операцій з аграрними продуктами, на які раніше поширювались захисні заходи з боку ЄС, в тому ж числі пшеницю, кукурудзу, насіння соняшника й ріпаку.

"Цей план дій, що був представлений Україною, стосується п’яти країн: Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії й Болгарії... Є дуже конструктивна участь з боку всіх сторін. Ми напружено працювали протягом усього тижня та сподіваємося, що зможемо вирішити цю ситуацію дуже швидко", - додала речниця.

"Зернова" суперечка

15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна до п'ятьох сусідніх з Україною країн. Втім, Польща, Угорщина й Словаччина ввели односторонні заборони на державному рівні. Україна, зі свого боку, у відповідь подала позови до Світової організації торгівлі.

Водночас в Києві, так і в Варшаві виражали впевненість в тому, що держави зможуть знайти рішення, яке влаштовувало б обох сторін.

Більше про конфлікт можна почитати у матеріалі РБК-Україна.