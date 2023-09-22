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Украина и страны ЕС соберутся на встречу по "зерновому" вопросу: известна дата

Фото: Украина и страны ЕС соберутся на встречу по "зерновому" вопросу: известная дата (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина, пять соседних стран и другие страны-члены ЕС встретятся в следующий четверг, 28 сентября, в Брюсселе, для решения "зернового" вопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь Европейской комиссии Мириам Гарсии Феррер.

"Сегодня мы завершили разработку наших комментариев по украинскому плану действий, который был представлен в понедельник в ходе встречи Координационной платформы. Обмены мнениями были очень конструктивными, и мы видели очень позитивный путь вперед. Сегодня мы направили приглашение к участию в следующей встрече Координационной платформы в следующий четверг. Мы будем иметь возможность завершить работу над этим планом действий, чтобы он мог заработать как можно скорее", - заявила пресс-секретарь. 

Феррер напомнила о том, что заданный план действия по решению вопроса зернового экспорта был разработан Украиной и имеет различные составляющие, которые охватывают:

  • установление более жесткого контроля за экспорт продукции;
  • проведение информационной кампании по разъяснению уязвимости рынков в странах-соседях; 
  • обобщение информации о конечных потребителях украинской сельскохозяйственной продукции. 

Главным элементом является введение лицензирования экспортных операций с аграрными продуктами, на которые ранее распространялись защитные меры со стороны ЕС, в том же числе пшеницу, кукурузу, семена подсолнечника и рапса. 

"Этот план действий, который был представлен Украиной, касается пяти стран: Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии... Есть очень конструктивное участие со стороны всех сторон. Мы напряженно работали в течение всей недели и надеемся, что сможем решить эту ситуацию очень быстро", - добавила пресс-секретарь.

"Зерновой" спор

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна в пять соседних с Украиной стран. Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне. Украина, со своей стороны, в ответ подала иски во Всемирную торговую организацию.

В то же время как в Киеве, так и в Варшаве выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

Больше о конфликте можно почитать в материале РБК-Украина.

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