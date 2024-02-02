Україна та Канада вийшли на фінішну пряму щодо гарантій безпеки, - глава МЗС

"Ми знаємо, що навіть після війни Україна залишиться з таким небезпечним сусідом як Росія, тому Канада мусить і надалі надавати допомогу, яка буде постійною, надійною. Ця допомога буде включати наші зобов'язання щодо довготермінових безпекових зобов'язань", - сказала міністр.

Жолі зазначила, що всі країни G7 укладуть окремі, але співзвучні договори з Україною щодо гарантій безпеки. Договір між Україною та Канадою на фінішній прямій.

"На саміті НАТО було вирішено, що кожна країна "Великої сімки" обговорить окремі безпекові договори з Україною, але вони будуть співзвучними. Ми сподіваємось, що наш договір вийшов на фінішну пряму", - підкреслила глава МЗС Канади.

Додамо, що міністр закордонних справ Канади Мелоні Жолі сьогодні, 2 лютого, прибула до Києва з робочим візитом.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, що Україна веде переговори з низкою країн щодо гарантій безпеки. Зокрема, у цьому списку США, Канада, Румунія, Франція, Німеччині, Італія.

12 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва з робочим візитом. У столиці України він підписав з президентом Володимиром Зеленським історичну угоду про співпрацю у сфері безпеки. Вона вже набула чинності і діятиме протягом 10 років.

Також раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що Париж закінчує переговори з Україною про гарантії безпеки.