До Києва з візитом прибула голова МЗС Канади Мелані Жолі

До Києва з візитом прибула голова Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі. Під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою обговорили санкції проти Росії, озброєння для України й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Під час пресконференції міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що постійно перебуває на зв'язку в телефонному режимі з канадською колегою. Зокрема він привітав те, що Мелоні особисто з першого дня повномасштабної війни була поруч й допомагала розв'язувати проблеми, з якими стикалась Україна.

Про що говорили

За словами Кулеби, вони обговорили політику, економіку, доповнення угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, а також заморожені активи Росії. Також порушили питання:

санкцій проти Росії;

реалізації української Формули миру, де Канада співголовує у 4 пункті - звільнення полонених та депортованих осіб.

"Хочу відзначити особливу роль, яку Мелані й Канада відіграють у справі повернення українських дітей, викрадених Росією. Особиста відданість Жолі та Канади у цьому питанні - яскравий приклад лідерства у захисті прав людини", - відзначив Кулеба.

Як відзначив Кулеба, механізм, який запропонувала Канада для вирішення вищезгаданого питання, є дієвим, у зв'язку з чим Україна розраховує на те, що інші країни будуть активно брати участь у зусиллях повернення українських дітей.

Також сторони обговорили й озброєння України.

"Продовжуємо працювати над посиленням систем ППО та іншої зброї, якою нам може допомогти Канада", - відзначив Кулеба.

Коаліція з повернення українських дітей

За словами Жолі, 2 лютого Канада й Україна започаткують коаліцію з повернення українських дітей. Оттава говоритиме про це питання з іншими країнами, серед яких Мексика, Бразилія, Південна Африка й Катар.

"І звідти будемо певним чином інформувати хто ці діти. Переконувати держави, щоб вони об'єднувались в цьому питанні й будемо працювати із тими державами, які мають прямі відносини з РФ, щоб певним чином сприяти, аби діти верталися додому. Кожна дитина, яка вертається додому - це перемога", - зауважила Жолі.

Депортація дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Як розповідав уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець, Україні загалом вдалось повернути 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.