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Украина и Канада вышли на финишную прямую по гарантиям безопасности, - глава МИД

Фото: министр иностранных дел Канады Мелони Жоли (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и Канада договариваются о гарантиях безопасности для нашей страны. Соответствующий договор на финишной прямой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Канады Мелони Жоли на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы знаем, что даже после войны Украина останется с таким опасным соседом как Россия, поэтому Канада должна и дальше оказывать помощь, которая будет постоянной, надежной. Эта помощь будет включать наши обязательства по долгосрочным обязательствам безопасности", - сказала министр. .

Жоли отметила, что все страны G7 заключат отдельные, но созвучные договоры с Украиной о гарантиях безопасности. Договор между Украиной и Канадой на финишной прямой.

"На саммите НАТО было решено, что каждая страна "Большой семерки" обсудит отдельные договоры безопасности с Украиной, но они будут созвучны. Мы надеемся, что наш договор вышел на финишную прямую", - подчеркнула глава МИД Канады.

 

Добавим, что министр иностранных дел Канады Мелони Жоли сегодня, 2 февраля, прибыла в Киев с рабочим визитом.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, что Украина ведет переговоры с рядом стран по гарантиям безопасности. В частности, в этом списке США, Канада, Румыния, Франция, Германия, Италия.

12 января премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В столице Украины он подписал с президентом Владимиром Зеленским историческое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Он уже вступил в силу и будет действовать в течение 10 лет.

Также ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж завершает переговоры с Украиной о гарантиях безопасности.

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МИД УкраиныКанадаГарантии безопасности