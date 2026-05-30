Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Україна та Канада спільно почнуть виробляти дрони для ЗСУ

02:40 30.05.2026 Сб
2 хв
Чому виробництво буде корисним для обох країн?
aimg Едуард Ткач
Фото: підприємство називатиметься Airlogix-Sentinel (Getty Images)

Україна та Канада домовилися про запуск спільного виробництва безпілотників для української армії. Підприємство буде створене на території Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони України.

У міністерстві розповіли, що домовленість підписали представники Міноборони обох країн. В рамках угоди буде створене нове підприємство, а виготовлені дрони будуть спрямовані саме Силам оборони України.

"В її межах створюється нове спільне підприємство Airlogix-Sentinel між українською defense tech-компанією Airlogix та канадським виробником безпілотних систем Sentinel Research and Development", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цей проєкт буде реалізовано за підтримки урядів України та Канади. Він пришвидшить постачання українським захисникам обладнання для проведення розвідки і планування операцій.

Водночас цей проєкт вигідний не лише для України, але й для Канади. Суть в тому, що реалізація передбачає розширення канадських виробничих потужностей у сфері критичних технологій, а також доступ до "ефективних рішень сучасної війни".

"Україна та Канада продовжать працювати над спільними рішеннями, які відповідають безпековим інтересам обох держав у межах win-win партнерства та української стратегії оборони", - резюмували у міністерстві.

Співпраця України та Канади

Нагадаємо, що 24 серпня 2025 року Україна та Канада офіційно запустили план дій щодо реалізації угоди про співпрацю у сфері безпеки.

Цей план охоплює військову підготовку, розвиток оборонних можливостей, обмін розвідувальною інформацією, кібербезпеку, а також боротьбу з тероризмом і гібридними загрозами.

Того ж дня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала, що до кінця року Україна планує прийняти індустріальну стратегію та підписати з Канадою угоду про георозвідку.

УкраїнаКанадаЗбройні сили УкраїниВійна в УкраїніДрони