Україна та Канада спільно почнуть виробляти дрони для ЗСУ

У міністерстві розповіли, що домовленість підписали представники Міноборони обох країн. В рамках угоди буде створене нове підприємство, а виготовлені дрони будуть спрямовані саме Силам оборони України.

"В її межах створюється нове спільне підприємство Airlogix-Sentinel між українською defense tech-компанією Airlogix та канадським виробником безпілотних систем Sentinel Research and Development", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цей проєкт буде реалізовано за підтримки урядів України та Канади. Він пришвидшить постачання українським захисникам обладнання для проведення розвідки і планування операцій.

Водночас цей проєкт вигідний не лише для України, але й для Канади. Суть в тому, що реалізація передбачає розширення канадських виробничих потужностей у сфері критичних технологій, а також доступ до "ефективних рішень сучасної війни".

"Україна та Канада продовжать працювати над спільними рішеннями, які відповідають безпековим інтересам обох держав у межах win-win партнерства та української стратегії оборони", - резюмували у міністерстві.