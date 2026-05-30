Украина и Канада совместно начнут производить дроны для ВСУ

Украина и Канада договорились о запуске совместного производства беспилотников для украинской армии. Предприятие будет создано на территории Канады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны Украины.
В министерстве рассказали, что договоренность подписали представители Минобороны обеих стран. В рамках соглашения будет создано новое предприятие, а изготовленные дроны будут направлены именно Силам обороны Украины.
"В его рамках создается новое совместное предприятие Airlogix-Sentinel между украинской defense tech-компанией Airlogix и канадским производителем беспилотных систем Sentinel Research and Development", - говорится в сообщении.
Как отмечается, этот проект будет реализован при поддержке правительств Украины и Канады. Он ускорит поставки украинским защитникам оборудования для проведения разведки и планирования операций.
В то же время этот проект выгоден не только для Украины, но и для Канады. Суть в том, что реализация предусматривает расширение канадских производственных мощностей в сфере критических технологий, а также доступ к "эффективным решениям современной войны".
"Украина и Канада продолжат работать над совместными решениями, которые отвечают интересам безопасности обоих государств в рамках win-win партнерства и украинской стратегии обороны", - резюмировали в министерстве.
Напомним, что 24 августа 2025 года Украина и Канада официально запустили план действий по реализации соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.
Этот план охватывает военную подготовку, развитие оборонных возможностей, обмен разведывательной информацией, кибербезопасность, а также борьбу с терроризмом и гибридными угрозами.
В тот же день премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала, что до конца года Украина планирует принять индустриальную стратегию и подписать с Канадой соглашение о георазведке.