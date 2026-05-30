Украина и Канада совместно начнут производить дроны для ВСУ

В министерстве рассказали, что договоренность подписали представители Минобороны обеих стран. В рамках соглашения будет создано новое предприятие, а изготовленные дроны будут направлены именно Силам обороны Украины.

"В его рамках создается новое совместное предприятие Airlogix-Sentinel между украинской defense tech-компанией Airlogix и канадским производителем беспилотных систем Sentinel Research and Development", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этот проект будет реализован при поддержке правительств Украины и Канады. Он ускорит поставки украинским защитникам оборудования для проведения разведки и планирования операций.

В то же время этот проект выгоден не только для Украины, но и для Канады. Суть в том, что реализация предусматривает расширение канадских производственных мощностей в сфере критических технологий, а также доступ к "эффективным решениям современной войны".

"Украина и Канада продолжат работать над совместными решениями, которые отвечают интересам безопасности обоих государств в рамках win-win партнерства и украинской стратегии обороны", - резюмировали в министерстве.